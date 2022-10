2. Liga: 1. FC Kaiserslautern – 1. FC Nürnberg (Samstag, 13:00 Uhr)

Im Klassement liegen beide Teams dicht beieinander. Lediglich fünf Punkte machen den Unterschied aus. Als bequemer Gegner gilt der 1. FC Nürnberg nicht. 28 Gelbe Karten kassierte Nürnberg schon in der laufenden Saison. Eine gemütliche Vorstellung wird es für Lautern demnach nicht werden. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein. Der Club wie auch der 1. FC Kaiserslautern haben in letzter Zeit wenig geglänzt, sodass beide aus den letzten fünf Partien jeweils nur einmal als Sieger vom Feld gingen.