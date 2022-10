2. Liga: FC St. Pauli – SV Darmstadt 98, 1:1 (0:0)

Mit 29 Punkten steht Darmstadt auf dem Platz an der Sonne. An der Abwehr der Gäste ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst 14 Gegentreffer musste der SV Darmstadt 98 bislang hinnehmen. Darmstadt weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, fünf Punkteteilungen und einer Niederlage vor. 13 Spiele währt bereits die Serie, in der der SV Darmstadt 98 ungeschlagen ist.