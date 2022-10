2. Liga: Holstein Kiel – 1. FC Heidenheim 1846, 3:1 (1:1)

Denis Thomalla besorgte vor 9.936 Zuschauern das 1:0 für Heidenheim. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Steven Skrzybski zum Ausgleich für Kiel. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. In Durchgang zwei lief Christian Kühlwetter anstelle von Lennard Maloney für den 1. FC Heidenheim 1846 auf. Der Treffer zum 2:1 sicherte Holstein Kiel nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Skrzybski in diesem Spiel (51.). Kwasi Okyere Wriedt versenkte den Ball in der 66. Minute im Netz von Heidenheim. In der 67. Minute änderte Frank Schmidt das Personal und brachte Marvin Rittmüller und Stefan Schimmer mit einem Doppelwechsel für Adrian Beck und Kevin Sessa auf den Platz. Gleich drei Wechsel nahmen die Störche in der 82. Minute vor. Wriedt, Fabian Reese und Finn Porath verließen das Feld für Fiete Arp, Jonas Sterner und Aleksandar Ignjovski. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 3:1 zugunsten des Heimteams.