2. Liga: Karlsruher SC – SV Darmstadt 98, 1:2 (1:0)

19.391 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den KSC schlägt – bejubelten in der 19. Minute den Treffer von Fabian Schleusener zum 1:0. Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung der Gastgeber bestehen. Torsten Lieberknecht vom SV Darmstadt 98 nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Yassin Ben Balla blieb in der Kabine, für ihn kam Aaron Seydel. In der 49. Minute erzielte Patric Pfeiffer das 1:1 für den Tabellenführer. Mit einem Doppelwechsel wollte Karlsruhe frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Christian Eichner Leon Jensen und Mikkel Kaufmann für Paul Nebel und Malik Batmaz auf den Platz (72.). Zum Mann des Spiels avancierte Phillip Tietz, der für Darmstadt in der Schlussphase den Führungstreffer markierte (88.). Christian Eichner wollte den Karlsruher SC zu einem Ruck bewegen und so sollten Florian Ballas und Luca Bolay eingewechselt für Christoph Kobald und Jerome Gondorf neue Impulse setzen (89.). Mit Tobias Kempe und Marvin Mehlem nahm Torsten Lieberknecht in der 90. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Thomas Isherwood und Emir Karic. Mit dem Schlusspfiff durch Schiedsrichter Sather (Grimma) siegte der SV Darmstadt 98 gegen den KSC.