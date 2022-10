2. Liga: Paderborn springt auf Platz zwei

Der SC Paderborn ist im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga wieder voll in der Spur. Gegen den SV Sandhausen gewann das Team von Trainer Lukas Kwasniok am Sonntag mit 3:0 (1:0). Mit nun 25 Punkten sprangen die Ostwestfalen, die ihren zweiten Sieg in Serie nach zuvor zwei Pleiten feierten, auf Rang zwei.