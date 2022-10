2. Liga: SpVgg Greuther Fürth – DSC Arminia Bielefeld (Freitag, 18:30 Uhr)

Nach vier Ligaspielen ohne Sieg braucht die SpVgg mal wieder einen Erfolg – am besten schon an diesem Freitag, im Spiel gegen Bielefeld. Am letzten Sonntag verlief der Auftritt von Fürth ernüchternd. Gegen den 1. FC Heidenheim 1846 kassierte man eine 1:3-Niederlage. DSC Arminia Bielefeld siegte im letzten Spiel gegen den FC St. Pauli mit 2:0 und belegt mit acht Punkten den 18. Tabellenplatz.