2. Liga: SSV Jahn Regensburg – SpVgg Greuther Fürth, 2:2 (1:1)

Damian Michalski besorgte vor 10.716 Zuschauern das 1:0 für die SpVgg. Ehe der Unparteiische Bacher (München) die Akteure zur Pause bat, erzielte Kaan Caliskaner aufseiten des SSV das 1:1 (42.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Eine Minute später ging Regensburg durch den zweiten Treffer von Caliskaner in Führung. Gleich drei Wechsel nahm Fürth in der 67. Minute vor. Jeremy Dudziak, Ragnar Ache und Max Christiansen verließen das Feld für Timothy Tillman, Armindo Sieb und Dickson Abiama. Simon Asta beförderte das Leder zum 2:2 des Gasts in die Maschen (74.). In der 83. Minute stellte Mersad Selimbegovic um und schickte in einem Doppelwechsel Dario Vizinger und Nicklas Shipnoski für Christian Viet und Charalambos Makridis auf den Rasen. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich der SSV Jahn Regensburg und SpVgg Greuther Fürth die Punkte teilten.