Club-Pleite bei Weinzierl-Debüt - Heidenheim bleibt dran

Anschluss an das Führungs-Trio hielt Heidenheim dank zweier Tore von Denis Thomalla (32.) und Tim Kleindienst (61.). Beiden Treffern gingen vor 8104 Zuschauern eklatante Missverständnisse in der Hintermannschaft der Niedersachsen voraus. Für die Norddeutschen traf Cedric Teuchert in der Nachspielzeit (90.+2)