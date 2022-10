Nürnberg siegt in Düsseldorf - Braunschweig gewinnt Aufsteigerduell

In die zweite Halbzeit startete Braunschweig dann zielstrebiger. Nach einem schönen Konter der Gäste traf Magdeburgs Amara Conde bei einem missglückten Klärungsversuch per Eigentor (51.) zur Braunschweiger Führung. Bryan Henning (90.+5) machte in der Nachspielzeit den Sack zu.