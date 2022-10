Darmstadt schlägt Düsseldorf im Topspiel

Nach munterem Beginn von beiden Mannschaften jubelten die meisten Zuschauer am Böllenfalltor in der zwölften Minute, der Treffer von Marvin Mehlem wurde aber wegen einer Abseitsposition in der Entstehung aberkannt. Düsseldorf erarbeitete sich bis zum Pausenpfiff ein leichtes Übergewicht, ohne allerdings ernsthaft torgefährlich zu werden.