Darmstadt siegt im Topspiel - Paderborn meldet sich zurück

Paderborns 3:0 (1:0)-Sieg bei hartnäckigen Rostockern fiel insgesamt etwas zu hoch aus. Damit konnte die Mannschaft von Lukas Kwasniok jedoch seinen Negativtrend in der 2. Bundesliga beenden. Ron Schallenberg erzielte das Führungstor für den SCP in der 19. Minute. Paderborns Abwehrspieler hätte in der 23. Minute sogar auf 2:0 erhöhen können, sein Kopfball verfehlte aber knapp das gegnerische Tor. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga).