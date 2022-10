Darmstadt verspielt Führung bei St. Pauli

Die Punktverluste der Hessen, die seit 13 Begegnungen in der Liga ungeschlagen sind, spielen den Rivalen SC Paderborn und Hamburger SV vor deren Duell am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) in die Karten: Der SCP könnte Darmstadt überflügeln, die Rothosen könnten auf einen Punkt heranrücken. Pauli steckt im Mittelfeld fest.