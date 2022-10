Hansa Rostock stellt drei Spieler frei

"Der Trainer benötigt in dieser Phase Spieler, denen er zu 100 Prozent zutraut, ihm in den kommenden wichtigen vier Spielen zu helfen. Dieses Gefühl hatte er bei Munsy und Meißner nicht", sagte Sportvorstand Martin Pieckenhagen der Bild. Beim 19 Jahre alten Martens habe es "in den letzten Wochen ein paar Vorfälle gegeben, die mir nicht gefallen haben", ergänzte Pieckenhagen.