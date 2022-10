Schirow-Eigentor ebnet Regensburger Weg zum Heimsieg

Jahn Regensburg hat seinen Aufwärtstrend in der 2. Fußball-Bundesliga auch dank eines Blitzstarts fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic besiegte den SV Sandhausen am Samstag mit 2:1 (1:1) und knüpfte zunächst Anschluss an das obere Tabellendrittel.