Schultz vor Hamburg-Derby: "Entschlossenheit und Vorfreude"

Trainer Timo Schultz kann das Stadtderby mit dem FC St. Pauli am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen den Zweitliga-Tabellenführer Hamburger SV kaum erwarten. "Es ist Feuer in den Einheiten. Wenn ich meine Spieler beobachte, wie sie miteinander umgehen, dann spüre ich Entschlossenheit und Vorfreude", sagte der Coach am Mittwoch.