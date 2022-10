Siegesserie gerissen: HSV nur 1:1 gegen Kaiserslautern

Die Siegesserie des Hamburger SV in der 2. Fußball-Bundesliga ist gerissen. Nach zuletzt fünf Erfolgen nacheinander kam die Mannschaft von Trainer Tim Walter am Samstagabend nur zu einem 1:1 (1:0) gegen den 1. FC Kaiserslautern. Mit nun 25 Punkten liegt der HSV dennoch an der Tabellenspitze, dicht gefolgt von Darmstadt 98 (24) und dem SC Paderborn (22).