2. Bundesliga: Hansa Rostock entführt spät einen Punkt aus Fürth

Mitten in die gute Phase der Rostocker fiel das überraschende 1:0 - durch den Kapitän. Hrgota nutzte einen missglückten Klärungsversuch von Damian Roßbach und traf mit einem harten Linksschuss zur Führung. Hrgota hatte mit einem Schuss an die Querlatte (36.) eine weitere erstklassige Chance in der ersten Halbzeit, die geprägt war von großer Härte, Verletzungen und zahlreichen Spielunterbrechungen.