Streit um Kind: DFL will 50+1-Regel notfalls "neu prüfen"

Entscheidend für die Einhaltung der 50+1-Regel "unter den spezifischen Umständen in Hannover" sei laut DFL, dass "ein Geschäftsführer, der zwar von den Vertretern des e.V. und der H96 Sales & Service GmbH & Co. KG im Aufsichtsrat gemeinsam bestellt wurde, den Weisungen der Gesellschafterversammlung der Hannover 96 Management GmbH, deren Anteile allein vom Hannover 96 e.V. gehalten werden, unterworfen ist und dass rechtmäßige Weisungen auch beachtet und erfüllt werden". Sollte sich herausstellen, "dass dies nicht der Fall ist, dann wird die DFL die Vereinbarkeit der gesellschaftsrechtlichen und vertraglichen Konstruktion in Hannover mit der 50+1-Regel neu prüfen", teilte die DFL mit.