Weinzierl will "leidensfähige" Club-Fans für sich gewinnen

Trainer Markus Weinzierl will beginnend mit seinem Debüt beim 1. FC Nürnberg die Fanherzen erobern. „Der Club-Fan ist leidensfähig, ich komme aus der Region und kenne viele, aber er will sehen, dass sich die Mannschaft zerreißt. Das ist meine, das ist unsere Aufgabe“, sagte der neue Coach des Zweitligisten vor seinem Einstand gegen Kiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky).