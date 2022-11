2. Liga: 1. FC Heidenheim 1846 – SC Paderborn 07, 3:0 (1:0)

Für das erste Tor sorgte Jan-Niklas Beste. In der 35. Minute traf der Spieler des Teams von Frank Schmidt ins Schwarze. Zur Pause wusste die Heimmannschaft eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Zum Seitenwechsel ersetzte Marcel Mehlem vom SCP seinen Teamkameraden Sirlord Conteh. Mit einem Doppelwechsel holte Lukas Kwasniok Julian Justvan und Marcel Hoffmeier vom Feld und brachte Florent Muslija und Jonas Carls ins Spiel (67.). Lukas Kwasniok wollte Paderborn zu einem Ruck bewegen und so sollten Dennis Srbeny und Richmond Tachie eingewechselt für Marvin Pieringer und Raphael Obermair neue Impulse setzen (75.). Die Fans von Heidenheim unter den 9.444 Zuschauern durften sich über den Treffer von Denis Thomalla aus der 76. Minute freuen, der den Vorsprung weiter anwachsen ließ. In der Nachspielzeit besserte Beste seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 90. Minute seinen zweiten Tagestreffer für den 1. FC Heidenheim 1846 erzielte. Heidenheim stellte in der 90. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Andreas Geipl, Marvin Rittmüller und Dzenis Burnic für Adrian Beck, Beste und Norman Theuerkauf auf den Platz. Mit dem Schlusspfiff durch Referee Gerach (Landau) siegte der 1. FC Heidenheim 1846 gegen den SC Paderborn 07.