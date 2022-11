2. Liga: Eintracht Braunschweig – FC Hansa Rostock, 0:1 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Braunschweig und FC Hansa Rostock ohne Torerfolg in die Kabinen. Anstelle von Nils Fröling war nach Wiederbeginn Rick van Drongelen für die Hansa im Spiel. Svante Ingelsson besorgte vor 21.221 Zuschauern das 1:0 für den Gast. Michael Schiele setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Mehmet Ibrahimi und Jan-Hendrik Marx auf den Platz (78.). Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen Rostock und Eintracht Braunschweig aus.