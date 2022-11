2. Liga: Eintracht Braunschweig – SpVgg Greuther Fürth, 0:1 (0:1)

Nach nur 24 Minuten verließ Anthony Ujah von Braunschweig das Feld, Bryan Henning kam in die Partie. Armindo Sieb besorgte vor 17.580 Zuschauern das 1:0 für die SpVgg. Zur Pause war der Gast im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Mit einem Doppelwechsel wollte Eintracht Braunschweig frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Michael Schiele Fabio Kaufmann und Maurice Multhaup für Lion Lauberbach und Jan-Hendrik Marx auf den Platz (67.). Letztendlich hatte Fürth Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als er die Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.