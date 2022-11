2. Liga: FC Hansa Rostock – SV Sandhausen, 0:1 (0:1)

Vor dem Seitenwechsel sorgte Christian Kinsombi mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für Rostock. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der SV Sandhausen, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. In Durchgang zwei lief Rick van Drongelen anstelle von Ryan Malone für FC Hansa Rostock auf. Das Team von Jens Härtel stellte in der 75. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Kevin Schumacher, Anderson Lucoqui und John-Patrick Strauß für Svante Ingelsson, Damian Roßbach und Nico Neidhart auf den Platz. Alois Schwartz nahm mit der Einwechslung von Matej Pulkrab das Tempo raus, Kinsombi verließ den Platz (90.). Letztendlich gelang es der Hansa im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende waren die Sandhäuser die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich.