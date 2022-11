2. Liga: FC St. Pauli – Holstein Kiel, 0:0 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für St. Pauli und Holstein Kiel ohne Torerfolg in die Kabinen. Mit einem Doppelwechsel wollte der FC St. Pauli frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Timo Schultz Lukas Daschner und Igor Matanovic für David Otto und Johannes Eggestein auf den Platz (70.). Mit Fabian Reese und Kwasi Okyere Wriedt nahm Marcel Rapp in der 89. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Julian Korb und Fiete Arp. Nachdem die erste Hälfte torlos über die Bühne gegangen war, hatten die Zuschauer zur Pause immerhin noch die Hoffnung auf Besserung. Doch am Ende brachte auch der zweite Spielabschnitt nichts Entscheidendes mit sich. Es blieb bei der Nullnummer.