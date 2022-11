2. Liga: Hamburger SV – SV Sandhausen (Samstag, 13:00 Uhr)

Den Sandhäuser steht beim HSV eine schwere Aufgabe bevor. Bei SpVgg Greuther Fürth gab es für Hamburg am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:1-Niederlage. Sandhausen musste sich am letzten Spieltag gegen den 1. FC Heidenheim 1846 mit 3:4 geschlagen geben.