2. Liga: Hannover 96 – Fortuna Düsseldorf (Dienstag, 18:30 Uhr)

Hier spielen zwei enge Konkurrenten gegeneinander. Hannover 96 nimmt mit 24 Punkten den fünften Platz ein. Die Fortuna liegt aber mit nur einem Punkt weniger auf Platz sechs knapp dahinter und kann mit einem Sieg an 96 vorbeiziehen. Die Körpersprache stimmte in der Regel bei den Gastgebern, sodass die Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf schon 33 Gelbe Karten sammelte. Ist Düsseldorf darauf vorbereitet? Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.