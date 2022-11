2. Liga: Karlsruher SC – Holstein Kiel, 1:4 (0:2)

Die 15.219 Zuschauer erlebten mit, wie Tim Breithaupt das falsche Tor „anvisierte“ und seinen eigenen Torhüter überwand. Kwasi Okyere Wriedt trug sich in der 30. Spielminute in die Torschützenliste ein. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Christian Eichner vom KSC nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Lucas Cueto blieb in der Kabine, für ihn kam Simone Rapp. In der 63. Minute änderte Christian Eichner das Personal und brachte Paul Nebel und Kilian Jakob mit einem Doppelwechsel für Kyoung-Rok Choi und Philip Heise auf den Platz. Fabian Reese brachte Holstein Kiel in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (67.). Rapp beförderte das Leder zum 1:3 von Karlsruhe über die Linie (72.). Christian Eichner wollte das Heimteam zu einem Ruck bewegen und so sollten Malik Batmaz und Mikkel Kaufmann eingewechselt für Kelvin Arase und Fabian Schleusener neue Impulse setzen (72.). Mit Fin Bartels und Reese nahm Marcel Rapp in der 83. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Fiete Arp und Julian Korb. In der Nachspielzeit besserte Wriedt seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 90. Minute seinen zweiten Tagestreffer für die Störche erzielte. Ein starker Auftritt ermöglichte dem Gast am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den Karlsruher SC.