2. Liga: Karlsruher SC – Holstein Kiel (Samstag, 13:00 Uhr)

Der Karlsruher SC will gegen Holstein Kiel die schwarze Serie von drei Niederlagen beenden. Die siebte Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für den KSC gegen Hannover 96. Am vergangenen Spieltag verloren die Störche gegen Fortuna Düsseldorf und steckten damit die vierte Niederlage in dieser Saison ein.