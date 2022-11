2. Liga: SpVgg Greuther Fürth – Hamburger SV, 1:0 (1:0)

Kaum hatte die Partie begonnen, brachte Armindo Sieb Fürth vor 13.266 Zuschauern mit 1:0 in Führung. Die Mannschaft von Coach Alexander Zorniger hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. In der 75. Minute stellte die Heimmannschaft personell um: Per Doppelwechsel kamen Dickson Abiama und Gideon Jung auf den Platz und ersetzten Ragnar Ache und Damian Michalski. Tim Walter wollte Hamburg zu einem Ruck bewegen und so sollten Filip Bilbija und Tom Sanne eingewechselt für Sonny Kittel und Jonas Meffert neue Impulse setzen (81.). In der Schlussphase wurde es dann noch einmal hitzig, Timothy Tillman von SpVgg Greuther Fürth musste vorzeitig zum Duschen (87.). Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore; so reichte der SpVgg der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn.