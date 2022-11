2. Liga: SSV Jahn Regensburg – Eintracht Braunschweig, 1:1 (1:1)

8.232 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Regensburg schlägt – bejubelten in der elften Minute den Treffer von Charalambos Makridis zum 1:0. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Lion Lauberbach bereits wenig später besorgte (15.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Mersad Selimbegovic schickte Blendi Idrizi aufs Feld. Lasse Günther blieb in der Kabine. Mit einem Doppelwechsel wollte der SSV Jahn Regensburg frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Mersad Selimbegovic Nicklas Shipnoski und Minos Gouras für Makridis und Joshua Mees auf den Platz (76.). Mit Lauberbach und Keita Endo nahm Michael Schiele in der 88. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Mehmet Ibrahimi und Niko Kijewski. Auch in der zweiten Halbzeit gelang es dem SSV nicht, aus dem Heimvorteil Kapital zu schlagen. So blieb es auch nach weiteren 45 Minuten beim 1:1-Remis.