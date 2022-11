DFB-Sportgericht: Arabi-Verhandlung am Donnerstag

Frankfurt am Main (SID) - Die mündliche Verhandlung vor dem Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) um den Einspruch von Samir Arabi wird am Donnerstag ab 12.30 Uhr auf dem DFB-Campus stattfinden. Das gab der DFB am Mittwoch bekannt. Der Sport-Geschäftsführer des Zweitligisten Arminia Bielefeld hatte Einspruch gegen das Einzelrichterurteil vom Dienstag erhoben.