Fortuna nimmt Aufstiegsränge wieder ins Visier

Fortuna Düsseldorf hat nach einer Minikrise zurück in die Erfolgsspur gefunden und nimmt in der 2. Fußball-Bundesliga wieder die Aufstiegsplätze ins Visier. Nach zwei Niederlagen nacheinander in der ersten Oktoberhälfte feierten die Rheinländer mit 1:0 (1:0) gegen den FC St. Pauli den dritten Sieg in Folge.