HSV verpasst Tabellenführung - Hansa 1:1 bei Glöckner-Debüt

In Rostock blieb die Kogge bei Glöckners Debüt im vierten Heimspiel in Serie sieglos. Fabian Nürnberger brachte die Gäste zwar schon nach fünf Minuten in Führung. Doch eingewechselte Joker Nils Fröling (90.+1) bewahrte Glöckner mit dem späten Ausgleich für die Platzherren vor einem kompletten Fehlstart in sein Engagement bei Hansa.