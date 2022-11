Negativtrend gestoppt: HSV erwirtschaftet Plus

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat den Negativtrend gestoppt und erstmals seit zwölf Jahren wieder ein Plus erwirtschaftet. Die HSV Fußball AG schloss das Geschäftsjahr 2021/22 mit einem Überschuss von einer Million Euro ab, außerdem seien „zum Stichtag 30. Juni 2022 Verbindlichkeiten in wesentlicher Höhe“ abgebaut worden. Das gaben die Hamburger am Montag bekannt.