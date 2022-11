Regensburg und Braunschweig treten auf der Stelle

Braunschweig musste in Regensburg auf Nathan de Medina verzichten. Der Verteidiger hatte sich im Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth (0:1) einen Bruch in der rechten Mittelhand zugezogen. Dies ergab eine MRT-Untersuchung am Mittwoch. De Medina fällt voraussichtlich vier Wochen aus.