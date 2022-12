2. Bundesliga: Zwei Spiele am 25. Spieltag neu angesetzt

In der 2. Fußball-Bundesliga werden zwei Spiele am 25. Spieltag neu angesetzt. Aufgrund einer „angepassten Lageeinschätzung der niedersächsischen Polizei“ findet das Derby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 nun am Sonntag, 19. März (13.30 Uhr), statt.