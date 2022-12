2. Liga: Magdeburg verlängert mit Trainer Titz

Titz hatte den damaligen Drittligisten im Februar des vergangenen Jahres als Nachfolger von Thomas Hoßmang übernommen. Nach dem Klassenerhalt in seiner ersten Saison führte er die Magdeburger in der folgenden Spielzeit als Meister in die 2. Liga zurück. Nach der Hinrunde liegt der Aufsteiger auf dem vorletzten Tabellenplatz.