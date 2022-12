DFB-Bundesgericht reduziert Rostock-Geldstrafe

Das Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat in mündlicher Verhandlung eine zuvor vom DFB-Sportgericht ausgesprochene Geldstrafe gegen Zweitligist Hansa Rostock um 10.000 Euro reduziert. Demnach wird der Verein wegen drei Fällen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger während des Punktspiels gegen den FC St. Pauli am 2. April mit einer Geldstrafe in Höhe von 40.925 Euro belegt.