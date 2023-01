2. Liga: Braunschweig leiht Wintzheimer von Nürnberg aus

Der 23 Jahre alte Mittelstürmer, der in der Jugend für Bayern München und die SpVgg Greuther Fürth auflief, spielte seit dem vergangenen Sommer in Nürnberg, dort läuft sein Vertrag noch bis 2025. In 98 Zweitligaspielen erzielte Wintzheimer zwölf Treffer, in dieser Saison gelang ihm in elf Liga-Einsätzen ein Tor.