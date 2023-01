2. Liga: DSC Arminia Bielefeld – SV Sandhausen (Sonntag, 13:30 Uhr)

Die Arminia will wichtige Punkte im Kellerduell gegen Sandhausen holen. Bielefeld siegte im letzten Spiel souverän mit 3:1 gegen den 1. FC Magdeburg und muss sich deshalb nicht verstecken. Beim Hamburger SV gab es für den SV Sandhausen am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 2:4-Niederlage. Im Hinspiel hatten die Sandhäuser die Nase vorn und feierten einen knappen 2:1-Sieg.