2. Liga: Hannover 96 – 1. FC Kaiserslautern, 1:3 (1:0)

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Derrick Köhn sein Team in der 17. Minute. Lautern glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte Referee S. Stegemann (Niederkassel) beide Teams mit der knappen Führung für 96 in die Kabinen. Julian Niehues schoss für den 1. FC Kaiserslautern in der 49. Minute das erste Tor. In der 66. Minute brachte Terrence Boyd den Ball im Netz von Hannover unter. In der Schlussphase nahm Andre Mijatovic noch einen Doppelwechsel vor. Für Julian Börner und Fabian Kunze kamen Sebastian Kerk und Maximilian Beier auf das Feld (84.). Kurz vor Schluss traf Philipp Hercher für FCK (90.). Schlussendlich reklamierte Lautern einen Sieg in der Fremde für sich und wies Hannover 96 in die Schranken.