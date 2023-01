2. Liga: SV Darmstadt 98 – SSV Jahn Regensburg, 2:0 (2:0)

Braydon Manu brachte Darmstadt in der 18. Minute nach vorn. Dann musste Scott Kennedy vom Platz (22.). Außenseiter, Rückstand und einen Mann weniger auf dem Feld: Es sah nicht gut aus für den SSV Jahn Regensburg. Fabian Holland brachte den Ball zum 2:0 zugunsten des SV Darmstadt 98 über die Linie (29.). Die Hintermannschaft des SSV ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Mit einem Doppelwechsel wollten die Gäste frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Mersad Selimbegovic Kaan Caliskaner und Minos Gouras für Maximilian Thalhammer und Nicklas Shipnoski auf den Platz (70.). Mit Matthias Bader und Manu nahm Torsten Lieberknecht in der 75. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Frank Ronstadt und Oscar Vilhelmsson. Den Grundstein für den Sieg über Regensburg legte Darmstadt bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.