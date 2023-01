2. Liga: SV Darmstadt 98 – SSV Jahn Regensburg (Samstag, 13:00 Uhr)

Auf des Gegners Platz hat der SSV noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst sechs Zählern unterstreicht. Gegenwärtig rangiert der Gast auf Platz zwölf, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Die Defensive der Elf von Trainer Mersad Selimbegovic muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 30-mal war dies der Fall. Bisher verbuchte Regensburg fünfmal einen dreifachen Punktgewinn. Demgegenüber stehen vier Unentschieden und acht Niederlagen. Lediglich einen einzigen Dreier verbuchte der SSV Jahn Regensburg in den vergangenen fünf Spielen.