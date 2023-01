Düsseldorf und Paderborn nehmen Aufstiegsplätze in den Blick

Fortuna Düsseldorf und der SC Paderborn haben zum Rückrundenstart in der 2. Fußball-Bundesliga wieder vorsichtige Blicke auf die Aufstiegsplätze riskiert. Einen Tag nach der Vertragsverlängerung mit Trainer Daniel Thioune besiegten die Rheinländer den 1. FC Magdeburg mit 3:2 (2:1) und verringerten den Rückstand auf den Relegationsrang vorerst auf vier Punkte. Vierter vor den punktgleichen Düsseldorfern ist Paderborn nach dem 1:0 (0:0) in letzter Minute beim Karlsruher SC.

Kownacki stand schon in den ersten Minuten im Mittelpunkt. Der Pole wurde an der Strafraumgrenze von Cristiano Piccini von den Beinen geholt, Schiedsrichter Frank Willenborg entschied nach Ansicht der Videobilder auf Elfmeter - Kownacki trat selbst an und schoss am Tor vorbei (5.).