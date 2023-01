Heidenheim schiebt sich auf Platz zwei

Heidenheim an der Brenz (SID) - Der 1. FC Heidenheim hat seine Erfolgsserie auch zum Neustart der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Die Baden-Württemberger gewannen das Heimspiel gegen Hansa Rostock mit 2:0 (0:0) und sind damit seit sechs Spielen in Folge ungeschlagen.

In diesen sechs Partie holte der FCH stattliche 16 Punkte, zuletzt gab es vier Dreier in Folge. Tim Kleindienst (80.) und Florian Pick (88.) erzielten die Treffer. Durch den Sieg schob sich der FCH am Hamburger SV vorbei auf Platz zwei. Der HSV kann allerdings am Sonntag im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig kontern.