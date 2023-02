2. Liga: 1. FC Magdeburg – Karlsruher SC (Sonntag, 13:30 Uhr)

In den letzten sieben Spielen sprang für den Karlsruher SC nicht ein Sieg heraus. Gegen den 1. FC Magdeburg soll sich das ändern. Am letzten Spieltag nahm Magdeburg gegen Fortuna Düsseldorf die elfte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Der KSC erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 0:1 als Verlierer im Duell mit dem SC Paderborn 07 hervor. Eine klare Angelegenheit war das Hinspiel nicht. Der 1. FC Magdeburg siegte knapp mit 3:2.