2. Liga: Braunschweig rutscht tiefer in die Abstiegszone

Aufsteiger Eintracht Braunschweig rutscht in der 2. Fußball-Bundesliga immer tiefer in den Abstiegskampf. Die Niedersachsen verloren zum Auftakt des 21. Spieltages 2:3 (0:2) gegen Holstein Kiel und könnten nach nur einem Sieg in den letzten neun Spielen am Wochenende auf einen Abstiegsplatz zurückfallen. Der Vorsprung vor dem Relegationsrang beträgt nur einen Punkt.