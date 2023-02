2. Liga: DSC Arminia Bielefeld – 1. FC Heidenheim 1846 (Sonntag, 13:30 Uhr)

Die Arminia konnte in den letzten zwei Spielen nicht punkten. Mit Heidenheim kommt am Sonntag auch noch ein starker Gegner. Bielefeld musste sich im vorigen Spiel dem Hamburger SV mit 1:2 beugen. Der 1. FC Heidenheim 1846 gewann das letzte Spiel gegen den 1. FC Nürnberg mit 5:0 und liegt mit 40 Punkten weit oben in der Tabelle. Nachdem im Hinspiel kein Sieger zwischen Heidenheim und DSC Arminia Bielefeld ermittelt wurde (1:1), hoffen nun beide Teams auf einen Sieg.