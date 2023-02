2. Liga: DSC Arminia Bielefeld – FC Hansa Rostock (Freitag, 18:30 Uhr)

Am kommenden Freitag trifft Bielefeld auf Rostock. Am letzten Samstag holte DSC Arminia Bielefeld drei Punkte gegen den SSV Jahn Regensburg (3:1). Am vergangenen Sonntag ging FC Hansa Rostock leer aus – 0:2 gegen den Hamburger SV. Im Hinspiel hatte ein Tor den entscheidenden Unterschied gemacht. Damals hatte die Hansa mit 2:1 gesiegt.

Wer Rostock als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 46 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Die Ausbeute der Offensive ist beim Gast verbesserungswürdig, was man an den erst 17 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Die Saison des Teams von Trainer Patrick Glöckner verläuft bisher durchschnittlich: Insgesamt hat FC Hansa Rostock sechs Siege, drei Unentschieden und neun Niederlagen verbucht. In den letzten fünf Spielen schaffte die Hansa lediglich einen Sieg.