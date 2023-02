2. Liga: FC St. Pauli – FC Hansa Rostock, 1:0 (1:0)

Für den Führungstreffer des FC St. Pauli zeichnete Jackson Irvine verantwortlich (26.). Zur Pause wusste der Gastgeber eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. In der Halbzeitpause veränderte Rostock die Aufstellung in großem Maße, sodass Simon Rhein, Svante Ingelsson und Nils Fröling für Lukas Fröde, Ryan Malone und Haris Duljevic weiterspielten. Fabian Hürzeler nahm mit der Einwechslung von Betim Fazliji das Tempo raus, Lukas Daschner verließ den Platz (90.). Schlussendlich pfiff Referee Ben. Brand (Unterspiesheim) das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. St. Pauli brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.